一名男網友分享，公司有一位奇葩女同事，入職不久就被捧成「公司之花」，打著有悲慘過去的人設，獲得許多男同事的幫助，最後透過直播，認識了一位美國華僑，最終辭職嫁去美國，當時不少人都替她高興，怎料女同事的妹妹因聯絡不到姊姊找來公司，才戳穿女同事口中的艱辛成長過程全是假的，讓原PO傻眼直呼，這根本是綠茶界的女狀元，比百年老茶還猛。

一名男網友近日在Dcard上分享，他和一位女同事同期進公司，受訓期間兩人都一起行動，因此也聊了不少天，這位女同事說自己的爸媽在她小時候就離婚，之後她跟爸爸與後媽同住，在她15歲的時候，後媽生了一個女兒，隔年又生了一個弟弟，因此她被逼著要出來打工賺錢養活自己，存了3年的錢才順利去高職夜間部上課。

男網友指出，這位女同事在公司非常道貌岸然，有些女同事討論韓劇、偶像劇的時候，她都會說妳們不要整天看帥哥，她身邊很多朋友都是以貌取人，最後變成單親媽媽，不像她身高164公分，3任前男友身高都跟她差不多，但都是好男人，沒結婚是因為男方爸媽不喜歡她的學歷與家庭環境。

男網友表示，這位女同事有著黑色長直髮，身材穠纖合度，每到夏天就穿露肚臍的短上衣搭配短裙來上班，讓她瞬間被男同事捧成「公司之花」，而她也會把所有男同事的生日都記下來，生日會送上自己烤的小餅乾，讓男同事們感動到不行。

男網友說，這名女同事偶爾還會找大家幫忙團購，說要幫助以前念夜校的同學；晚上開直播也會拜託同事抖內，說一個人300元，讓她可以領底薪就好。

男網友表示，最後這位女同事嫁給了她的粉絲，一個美國華僑，婚後就搬到美國去了，當時大家還跟她老公說「她是個好女孩！」沒想到某天女同事的妹妹跑到公司來，才讓整個劇情大反轉，她妹妹說姊姊斷聯多日，擔心出事才找過來，完全不知道她嫁去美國，但如果嫁去美國，為何不把小孩帶過去？

男網友指出，女同事的妹妹說，姊姊在15歲離家出走，17歲帶了一個小孩回家，由於他們住雲林的農村，被鄰居指指點點後，全家人搬去嘉義住，並對外宣稱第三個小孩是媽媽避孕器失靈，意外懷孕生的，但其實根本就是姊姊的小孩，而且女同事的爸媽也沒離婚，媽媽是親媽不是後母。

男網友說，反轉真相讓所有人都傻眼，所有的男同事都被她騙，從團購幫助弱勢到開直播抖內，後來又說要解散Line群組，好好當家庭主婦學英文，才對得起丈夫，大家也都很支持，結果竟是怕謊言被戳破，才跟過去完全切割，只能說「這個綠茶的程度，完全超越了我對綠茶的認識，比百年老茶還猛，連父母都能出賣，不容易。」