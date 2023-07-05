前立法院長王金平今晚為國民黨總統參選人侯友宜成立「團結前進作伙拚 立委侯援會」，侯友宜展現誠意並逐桌致意，他強調，感謝大家從東南西北來到這個地方，「做不好的跟我說，做好的也鼓勵我」，我們唯一的目標，就是在明年的元月13日，贏得總統選舉，國民黨重返執政，讓中華民國屹立不搖。

侯友宜說，今天抱著一份感恩、感動的心情謝謝王院長，徵召過程不但力挺，更舉辦今天這場活動，讓大家齊聚一堂，侯也誇讚王在國家民主進步化、各項法制化的過程當中扮演重要角色，贏的公道伯名號，非常不簡單。

侯友宜說，王金平院長為人處世圓融，做事有方法，條理清楚，是他不斷要去學習與精進的，才能讓他變成更好的候選人。

侯友宜說，他知道這役不容易，不簡單、更不輕鬆，他在接受徵召之前，就曾對外說過，這一役是中華民國最關鍵的一役，攸關兩岸台海之間能否穩定發展，最重要的一個時刻，他身為一個基層保家衛國出生的警察，他有責任，在國家、在黨需要他的時候，更應該站出來。

侯友宜說，對於兩岸關係，自己接受合乎中華民國憲法的九二共識，這是我們共同的目標，更反對台獨、反對一國兩制、反對被民進黨汙名化的九二共識，未來將藉著大家成功的經驗，堆疊自身努力，並凝聚所有人的團結，讓兩岸重啟對話交流，創造台海和平穩定、永續發展。

侯友宜也說到，這段時間很多人感到焦慮憂心，方才王金平院長「頭要低、腰要軟、腳要快、嘴要甜」的教誨，自己會用這樣的態度，把大家團結在一起。而面對民進黨黑金橫行，治安腐敗，不但要將這些問題逐一改革，打造廉政清明的政府，更要在內政上，促進經濟產業蓬勃發展、確保能源永續發展，讓中華民國這塊土地的所有人，可以看到國民黨執政，完全跟民進黨不一樣。