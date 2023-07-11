國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，同黨立委鄭麗文日前喊出「現在換還來得及」，引發議論。侯友宜9日向前高雄市長韓國瑜道歉，表示4年前「自己幫忙不夠」，感到抱歉。對此，中天《盧秀芳辣晚報》10日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「侯友宜向韓國瑜正式道歉」的看法，許多人認為「或多或少還是有幫助吧，他如果今天講出來了，那更多的幫忙是，如果韓國瑜身邊的人平常已經有想法了，或許能夠安撫到他們這一塊」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》10日由「辮子妹」進行街訪，對於侯友宜正式向韓國瑜道歉，道歉的舉動是否能讓藍營更團結，許多年輕人紛紛表示，「其實我覺得或多或少還是有幫助吧，他如果今天講出來了，那更多的幫忙是說，如果韓國瑜身邊的人平常已經有想法了，或許能夠安撫到他們這一塊」、「應該可以吧」、「道歉是有用的」、「應該會團結喔，像我爸媽就是韓粉，只要韓國瑜支持誰，他們就是拚命挺」。

不過也有少數民眾認為，對於侯友宜的道歉，他們認為「道歉可能太晚了吧，而且有點作秀，蠻假面的」、「不需要全部扯再一起，你道歉就代表你很認同我」、「如果說要含淚支持的話，我覺得還是有點難度」、「我認為這個道歉只是為了要選票，這個道歉如果是在前幾年，或是當下他道歉可能有效，我真的對國民黨很失望」。