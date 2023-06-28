今日士林地檢署認定汐止幼兒園案「無涉犯罪」簽結，國民黨總統參選人侯友宜辦公室要民進黨總統參選人賴清德為造謠製造全國恐慌道歉，甚至退選負責。賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，簽結的不是最早爆出餵藥案的板橋幼兒園，根本是竹篙湊菜刀，混淆視聽。

他強調，事實上，新北市政府對板橋這家幼兒園廢照並開罰15萬元，不正是代表新北市政府也認定這間幼兒園的不當作為嗎？議題延燒至今，還看不到侯市府的行政調查報告，現在侯友宜竟還能栽贓民進黨抹黑。如果是這樣，那侯陣營是不是要連新北市政府教育局也要一起告呢？

陳世凱指出，侯友宜陣營卻見獵心喜，急著一味為市府的行政怠惰開脫，如果孩子沒狀況，父母會無故帶小孩去檢驗嗎？

他說，且自餵藥案爆發以來，無論是侯友宜或是新北市府，一直試圖轉移焦點，明明早就該做的行政調查，到現在卻什麼結果都沒有就算了，在甩鍋司法調查，試圖規避行政責任的同時，侯友宜競選團隊還抹黑新北檢調受到壓力。

他說，這不僅是傷害司法公信 ，更代表侯團隊和侯市長一樣，停留在威權時代，才會認為檢調是可以施壓。