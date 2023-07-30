因應環保署將於8月22日升格為環境部，行政院核定國立中興大學校長薛富盛接任首任環境部部長。環境部掛牌日除了也是環保署署慶外，剛好也是薛富盛生日，而前環保署長郝龍斌生日同樣也是8月22日，外界看來相當有趣。

環保署升格環境部除了將設立多署外，首任環境部長人選也引來許多爭議，爭議點不外乎現環保署署長張子敬因第四天然氣接收站等黑箱環評招來不滿，以及署內職員爆出性騷醜聞，因此經行政院宣布將改任政務委員，首任環境部長將由現中興大學校長薛富盛出任。

薛富盛於1959年8月22日生於澎湖，「822」除了是環保署成立日，恰巧也是環境部掛牌日；而前環保署長郝龍斌生日洽好也是8月22日，雖只是巧合，但也在環境部成立前，這樣的巧合帶給民眾些許趣味。

薛富盛在2015年8月1日擔任中興大學校長時，提出「以人為本、學術為要、創造價值、造福人類」的4大治校理念，不少關注環保議題人士認為，雖然薛富盛的材料科學工程背景與環保實在關聯不大，但首次從政就是擔任環境部長的大位，期許上任後也能貫徹創造價值、造福人類等理念，為台灣環境奉獻努力。