環保署於2017年推動「資收大軍計畫」，盼雇用以往街頭常見的資收個體戶，提升資收物分類品質，但發現計畫部分執行非優先以中低收入戶資格個體戶為對象，而是結合村里志、義工辦理資收活動，因此環保署改推動「資收關懷計畫」專案，以高於市價加碼補助資收個體業者回收資收物，緩和回收價波動影響；後續又再增加到府收運、環境改善輔導服務及微型保險等配套措施。

有地方民代近日關心資收大軍計畫，環保署表示，資收關懷計畫比資收大軍計畫具較高資收效益，且資收大軍計畫部分執行非優先以中低收入戶資格個體戶為對象，而是結合村里志、義工辦理資收活動，已經非計畫原規劃照顧資收個體戶之政策目的。

環保署3年前就通知各環保局逐步縮小資收大軍計畫規模，緩衝轉型調整成資收關懷計畫。今年原已通知資收大軍計畫完成轉型後停止補助，但基於少數環保局尚未完成轉型，才勉予同意今年仍有執行需求且有自籌部分經費提出申請的環保局，最後一年補助執行，明年即不再補助辦理。

環保署表示，尊重環保局3年來將資收大軍補助經費結合自籌村里資收計畫，逐年發展村里資收活動。有關後續銜接計畫，環保署除持續轉型推動資收關懷計畫外，也不排除運用經費提供競爭型補助，來協助挹注有積極提案獎勵村里資收配套措施的環保局，推動執行資收相關計畫。