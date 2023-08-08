行政院人事行政總處四度攜手中國人壽推出「闔家安康2.0」，針對公教人員及公營機構人員推出的團體保險專案，無論正職或約聘皆可保，不僅具有傷害醫療保險金可以副本理賠、保費實惠與不需體檢等優勢，保單方案涵蓋定期壽險、傷害保險及醫療保險等基本保障，並提供特定意外事故加倍保險給付，保障對象更擴及到配偶、子女及父母。

父親節將至，中壽建議公教人員及公營機構人員可在既有保障外，善用這份專案讓自己和家人闔家安康、幸福生活。

為提供更與時俱進的全天候便利服務，中壽以客戶為中心，根據「闔家安康LINE專屬帳號」上線後累積的意見回饋，特別於父親節前夕升級線上數位服務內容。

除了簡單填寫資料預約諮詢，透過數據運算客製化配對專屬顧問，以及提供方案介紹、理賠文件等多元選單服務，讓您節省大量查詢溝通時間成本，省下的時間可以多陪家人外；再新增「互動知識＋」、「人生i遊戲」兩大特色服務，利用簡單的線上互動，提供各式健康保健、享樂生活與理財建議等知識，並藉由遊戲化體驗，幫助公教人員及公營機構人員的父親，更了解人生各個階段應具備的保障方案。