嘉基體鬆中心建議民眾定期檢測骨質狀況。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

透過骨質密度檢測了解掌握骨本變化。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉基體鬆中心為民眾篩檢骨鬆及衛教。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義基督教醫院骨鬆中心整合8個部門的專業團隊合作，提供全方位照護，治療骨折、預防骨鬆衛教、營養指導、運動建議，榮獲國際骨鬆學會最高榮譽「滿分」金牌，以及中華民國骨質疏鬆學會「骨鬆友善機構」，是嘉義市第一家獲雙重認證的醫院。

嘉基表示，骨鬆中心團隊整合8個部門及10多位主治醫師跨團隊合作，國際骨鬆學會評分全部滿分，是嘉義市第1家金牌認證骨鬆中心醫院，足見照護已有國際水準。

還有以完整的醫療團隊、醫療、設備、諮詢及轉介流程，獲中華骨鬆學會認證，是嘉義市第1家骨鬆友善機構認證的醫療院所。

嘉基骨鬆中心主任吳政誼表示，骨鬆中心是以「最佳執業藍圖─骨折聯合照護」理念，積極減少骨折發生，並提供骨質疏鬆諮詢及治療最佳選擇，預防骨鬆，且節省負擔，提升患者的生活品質。

吳政誼強調，獲得國際學會認證滿分金牌獎，實屬不易，須準確辨識住院和門診病人，還要對整個醫療體系中的患者進行評估，打造客製化治療計畫，全面降低骨折風險。

而「骨折聯合照護」模式，要由個管師、醫師、護理師、營養師、職能治療師、社工等專業人員組成，提供全面性的治療方案，同時對患者及家屬詳細說明，並提供預防方法、營養指導、運動建議。