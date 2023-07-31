政府提出囤房稅2.0，並且研擬送立法院修法，財政部也與地方稅捐稽徵機關溝通，未來課徵房屋稅將比照地價稅，也設有基準日作為房屋使用情形、稅率的計算，以簡政便民。

財政部今日公布全國歸戶非自住房屋住家用房屋稅籍個人歸戶情形，擁有10戶以上的個人仍有1608戶。

囤房稅2.0修正重點，未來全國歸戶自用住宅限制3戶，而非自用住宅的稅率則從1.5％到3.6％，調高為2％到4.8％；而本人、配偶與未成年子女只有一戶，且在一定金額以下，則可適用1％。

根據財政部與地方溝通，財政部官員表示，房屋稅的課徵期間是7月到隔年的6月30日，而現行地方稅捐稽徵機關每個月都要訪視住宅使用情形，以作為當月房屋稅的稅率認定。

官員表示，地方稅捐機關反映要全國總歸戶、還要訪視房屋使用情形，所以希望作業可以簡化，也方便納稅義務人，因此未來房屋稅課徵，就會比照地價稅找一個基準日，認定一整年的房屋稅如何課徵。

以目前地價稅課徵，地價稅課稅基準日為每年8月31日，也就是說8月31日當天土地登記簿上所記載的土地所有權人，為當年度地價稅課稅對象。

若在8月30日以前購買房屋且完成土地所有權移轉登記，新的土地所有權人持有土地雖然未滿一年，仍應繳納全年地價稅，所以物件屋主都希望在8月底前完成交易，避免被課徵地價稅。另外申請為自用住宅須在9月22日前提出申請。

官員表示，可能會影響到納稅義務人買賣的時間點，以免影響到一整年的稅單，不過對於納稅義務人來說也不用每個月擔心房屋的使用狀況。