全國囤房大戶統計出爐 超過10戶者仍逾1600戶 12:362023/07/31 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部全國非自住家用房屋稅籍統計出爐，根據財政部統計，擁有非自住房屋稅籍個人歸戶54萬戶，其中有1608戶擁有10戶以上的房子。 而擁有非自住5戶以房屋稅上者，共計有8781人。財政部表示，統計是註按身分證統一編號歸戶，不含非自然人。 財政部重啟國有不動產使用實地訪查 首批十機關入列 3區國稅局長就任 財政部長莊翠雲期許業務創新、與時俱進 財政部強調我國財政績效良好 獲國際信評認證 #非自住家用房屋稅籍 #大戶 #財政部 #歸戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一發票兌獎APP大當機 晚間8點恢復正常 財部致歉 21:002023/07/25 財經 遺產稅申報稅額試算「卡關」 最常見原因竟是這個 21:062023/07/18 財經 美財政部次長：為保國安利益 可對中國採針對性行動 11:102023/07/27 兩岸 《財政》國有公用財產管理機關3700個 財部精簡監督 17:392023/07/17 財經 遺產稅申報稅額試算 30天內即可完成報稅 18:542023/07/18 財經 3~4月千萬發票得主在南投信義鄉消費 鄉民掀找發票熱潮 23:272023/07/21 財經 美制裁120個實體與個人 阻止俄自第3方取得軍需 11:592023/07/21 國際 綠營批未過囤房稅 新北反擊批「做賊喊抓賊」：帶風向不可取 19:562023/07/14 政治 金融總會提2大租稅建言 財政部：要權衡評估 18:342023/07/25 財經 統一發票兌獎APP大當機 財政部回應了 16:072023/07/25 財經 王美花1回應讓綠委攤手苦笑超崩潰 嘆台美貿易協定難說服選民 13:522023/07/20 政治 大戶回來了 Q2達2427人季增4成 19:452023/07/17 財經 《傳產》需求強勁 倉儲業5年大增2成 07:382023/07/20 財經 審計部批浮編特別預算 財政部：蔡政府至今債務淨增4350億元 20:012023/07/29 政治 財政部促參招商大會登場 釋1834億元商機 17:062023/07/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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