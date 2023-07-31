財政部全國非自住家用房屋稅籍統計出爐，根據財政部統計，擁有非自住房屋稅籍個人歸戶54萬戶，其中有1608戶擁有10戶以上的房子。

而擁有非自住5戶以房屋稅上者，共計有8781人。財政部表示，統計是註按身分證統一編號歸戶，不含非自然人。

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