卡努颱風逼近台灣，北北基宜今天放颱風假，外送服務也暫停1天，一名外送員發文分享，昨晚的單直接爆炸，一堆人趕在服務暫停以前叫外送，其中一戶人家直接點好點滿，門口堆滿了各種食物飲料，讓不少人見狀笑說「這是很怕自己餓到？」另有不少外送員跳出來表示「我也送過這家！」

一名外送員昨晚在臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》上PO照片分享，北北基宜今天放颱風假，外送服務將暫停，不少民眾趕在服務暫停前瘋狂下單，其中有一戶人家疑似是怕自己餓到，點外送點到外送員看到她的名字就知道要送哪裡。

從照片中可見，某戶人家門口堆滿了紙箱與各種外送餐點，從全聯賣場的生活用品外送以外，還有超多杯的手搖飲料以及餐點。

貼文引起網友討論，不少外送員在留言處喊+1，「我也送過這間」、「北投的對不對」、「這家真的超愛訂的，外送大戶，令人嘆為觀止」、「印象中送到樓下伯伯都不用問伙伴是幾樓，直接放行」、「這個送到都知道幾樓英文是多少了」、「外送重度使用者認證」、「很有錢」。