新北市板橋區篤行路三段1棟公寓3樓今（13）日下午竄出火煙，2名女住戶及時逃出屋外，消防人員10分鐘後撲滅火勢，初步查看燃燒室內面積約3平方公尺，起火原因有待釐清。
消防局指出，今午3時左右，篤行路三段1棟公寓3樓冒出濃煙及火舌，出動救災救護車29輛、78名消防人員，約10分鐘後撲滅火勢，還好沒有民眾受困、受傷。
消防局表示，起火點為公寓3樓，當時2位女住戶及時逃出屋外，燒毀部分家具，燃燒面積約3平方公尺。
新北市板橋區篤行路三段1棟公寓3樓今（13）日下午竄出火煙，2名女住戶及時逃出屋外，消防人員10分鐘後撲滅火勢，初步查看燃燒室內面積約3平方公尺，起火原因有待釐清。
消防局指出，今午3時左右，篤行路三段1棟公寓3樓冒出濃煙及火舌，出動救災救護車29輛、78名消防人員，約10分鐘後撲滅火勢，還好沒有民眾受困、受傷。
消防局表示，起火點為公寓3樓，當時2位女住戶及時逃出屋外，燒毀部分家具，燃燒面積約3平方公尺。
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