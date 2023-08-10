桃園市聖宗學堂10日捐贈苗栗縣消防局1輛價值280萬元的救護車，苗栗縣長夫人陳美琦代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品，表達對聖宗學堂的感謝和敬意。

聖宗學堂繼捐贈新北市、新竹縣及桃園市等縣市消防局救護車，這次聽聞苗栗縣公館消防分隊需要救護車，便將善心擴及至苗栗縣，提升緊急醫療救護能力。

聖宗學堂道親張東桂 10日將救護車捐贈苗栗縣消防局，提供公館消防分隊緊急救護使用；苗栗縣長夫人陳美琦及消防局副局長黃德興代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品，感謝聖宗學堂及各位道親對於苗栗縣政的支持，期許它能成為「鎮隊之寶」，必要時能掌握急救黃金時間，及時搶救傷病患的寶貴生命。

張東桂指出，遵守聖宗學堂教義，除了修養心性以外就是慈善事業，但從來都不對外募款，每筆善款都是道親們平時節省下來存放的錢，盡自己的力量捐款給醫院、孤兒院、托兒所等機構，並秉持這個原則已經捐贈7輛救護車，這次聽聞苗栗有需要，大家便決定捐贈，希望憑一己之力幫助需要幫助的人。

苗栗縣長夫人陳美琦向聖宗學堂給予高度肯定與感謝，她表示，聖宗學堂道親們將省吃儉用的錢留下來，捐贈給全台需要幫助的地方，十分不容易，而縣長鍾東錦重視消防人力、設備、器材等，今天獲得聖宗學堂捐贈救護車及設備，將來定能協助救護人員發揮最好的效能，造福鄉親。

消防局副局長黃德興說，公館鄉平均一個月約有120多件救護案，而縣長鍾東錦上任後努力招商引資，吸引廠商進駐銅鑼科學園區，以及大湖觀光發展有成，除了銅科上下班族群還有觀光人潮，交通量暴增的情況下，有了新的救護車及設備，大幅提升緊急醫療救護能力，在聖宗學堂的善心義舉之下，定好好好珍惜資源，並將愛心擴展到社會美的角落。