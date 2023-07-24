災情勘查車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

國內知名醫療機構院長鍾金源，24日捐贈縣府消防局第2大隊1輛災情勘查車和救災裝備，縣長鍾東錦希望消防大隊善用這輛優質的災勘車，守護鄉親的生命財產安全。

元和雅醫療機構院長鍾金源，出生竹南鎮，是國際知名的整形權威，他的父親鍾登賢是苗縣義消總隊前總幹事，從20歲開始加入義消，默默奉獻消防工作超過一甲子，他感念父親犧牲奉獻、熱心服務鄉里的精神，慷慨解囊捐贈第2消防大隊1輛價值208萬元的災情勘查車及1批救災裝備，像父親一樣為地方的消防工作盡一分心力。

今天在竹南鎮第2消防大隊舉行的捐贈儀式，由縣長鍾東錦代表受贈，接下鍾金源捐贈的災勘車車鑰匙，縣長鍾東錦頒贈鍾金源感謝狀及紀念品，接著由鍾東錦啟動災勘車，立委陳超明、縣議員廖秀紅、廖英利、邱毓興、消防局長匡夢麟、警、義消人員等受邀到場觀禮，並合影留念。

縣長鍾東錦感謝元和雅醫療機構院長鍾金源的善行義舉，捐贈優質的災情勘查車及救災裝備，希望消防大隊善加利用這輛災勘車，守護鄉親的生命財產安全，同時期望發揮拋磚引玉功能，能夠喚起更多善心人士捐贈救災車輛和裝備，以提升苗栗縣的救災戰力。

鍾金源說，他高中離開家鄉外出就學、工作，但因感念父親對消防工作的犧牲奉獻精神，始終心繫苗縣的消防，如今有機會盡一分心力捐贈災勘車，告慰父親在天之靈，同時希望拋磚引玉，能有更多人發揮善心捐贈救災裝備，以協助消防工作更加完善。