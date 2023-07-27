繼光香香雞推出第二波「哥吉拉咆哮餐」，可享4款人氣炸物；另有穿恐龍裝請吃炸雞或漢堡的限定活動。（香繼光集團提供／朱世凱台北傳真）

父親節倒數，不少品牌此刻放送優惠衝刺業績，火鍋業者就推爸爸幾歲就送幾片牛肉，讓一家大小都能盡情享用；速食品牌則有穿上恐龍裝免費請吃漢堡的活動，逗趣的同樂好康凝聚全家人的心。

宮廷火鍋名店「問鼎」祭出「爸爸幾歲就送幾片牛肉」活動，只要爸爸、阿公秀出證件，年紀越年長送越多，端出整盤滿滿的肉肉山表現誠意，即日起至8月15日前，只要提前至少1日預約訂位，含3成人以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1000元，用餐當日請爸爸／阿公出示本人相關證件，即贈「與父親歲數相同數量的美國Choice頂級牛胸腹／屏東活菌豬五花」，同桌取一最年長者數量贈送，恕不累贈。

繼光香香雞恰逢50週年，推出「挑戰香香雞最ＷＯＷ的事」，於7月29日展開一日限定活動，只要穿著任一恐龍裝到全台指定5間門市（台北－西門店、新北－府中店、桃園－站前店、台中－勤美誠品專櫃、高雄－SKM PARK專櫃），即可換得中份香香炸雞，指定門市每間門市限量20份數量有限，送完為止。值得一提的是繼光香香雞中山旗艦店，為歡慶50週年推出快閃美式炸雞餐廳及６款最強炸雞漢堡全新上市，也特別推出穿任一恐龍裝至台中繼光香香雞中山旗艦店，前20名即可各換得各1份蜂蜜塔塔炸雞堡。

另2日7至8月30日推出第二波全新的「哥吉拉咆哮餐」，每份套餐不只有哥吉拉太空大戰漫畫風新包裝，更含香香炸雞、香香三角骨、美式脆薯、甜心地瓜球霸氣十足的4種人氣炸物，379元。