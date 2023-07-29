三芝區公所今（29）日舉辦「新北市三芝區112年模範父親表揚典禮」，今年共有13位父親獲此殊榮，其中獲表揚的謝義雄今年同時也榮獲市級模範父親，區長賴小萍也預先祝賀這些獲獎的爸爸們父親節快樂。

此次表揚當中，高齡88歲的張心田為13人當中年紀最長，他小時才出生3個月，生母就去世，從小跟繼母任勞任怨下田耕種，照顧六位弟妹長大成人，而他自己當過6年職業軍人，也曾在清潔隊服務，為了有更好的收入，從事遠洋漁，用堅強的身教作為子女的楷模，如今兒女皆成家立業，在社會獨當一面。

而最年輕的模範父親為今年57歲的黃再傳，他自幼協助父母務農，長大後開創自己的一片天，目前是公司負責人，也因為他對家庭用心經營，並扮演稱職的父親角色，讓他3個兒子現在也都各自在社會上大放異彩。

此次獲獎的每一位模範父親都展現出生命的承擔與堅忍，無論在實踐倫理孝道、敦親睦鄰、熱心公益、積極參與公共事務，亦或是對孩子的教育上均不遺餘力。以堅強的意志與無比的韌性默默守護家庭，凡事身體力行，身教言教，勤勉自持，投身公益、造福鄰里，獲選為模範父親可說是實至名歸。

三芝區長賴小萍表示，感謝每位父親以厚實的臂膀守護家庭，不僅是家庭的避風港，也是社會穩定的基石、進步的動力。父親的承載和堅強可說是家庭、社會、國家的後盾。