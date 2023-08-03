因明日氣象預報未達停班停課標準，因此北北基桃四縣市3日晚上8點共同宣布4日正常上班上課。（陳俊吉攝）

今年第6號颱風「卡努」襲台，為此北北基今（3）日宣布停班停課，不過由於明（4）日未達標準，因此新北市府今晚8時宣布明日正常上班上課。

新北市政府指出，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布明（4）日照常上班及上課。

台北市3日接近晚間才開始有風雨，台北市政府依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，明早六點即可能解除陸警，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（4）日各機關學校照常上班及上課。