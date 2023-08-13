新竹縣消防局橫山分隊救護車，今年屆使用年限，正在煩惱之際，台北市萬華區艋舺地藏王廟信眾，合資350萬元購買1輛配備齊全的救護車，今捐贈給橫山分隊，消防局長陳中振對此善行表示感謝，同仁定會善加使用救護車，發揮至最大效益。

位在台3線旁的橫山消防分隊，經常接獲重大車禍救護案件，受贈的救護車特別配置骨盆固定器、戰術止血帶、救護搬運墊、可調式頸圈等重大創傷救護必備之器材。而為即時掌握到院前疑似心肌梗塞患者之狀態，也設有無線傳輸十二導程心電圖監護儀。

艋舺地藏王廟代表人吳銘忠表示，本次為廟方第3次捐贈救護車，過去都是捐給所轄的消防隊，這次「跨區捐贈」原本要將救護車捐給嘉義縣，但久久「擲無筊」，改為宜蘭縣，同樣也是不同意。

廟方義工上網搜尋發現，新竹縣橫山消防分隊的救護車今年達到使用年限，經向地藏王菩薩請示，結果馬上就獲得「聖筊」。

吳銘忠指出，本次捐贈源起於受某位信眾所託，希望能積善祈福，後來登高一呼，短短半年就將購買救護車的350萬元集資成功。但參與者皆相當低調，希望以地藏王菩薩的名義，將救護車送出。