新竹縣環保局辦理「首惜廚師惜食料理食譜暨教案甄選」初賽，教案組由黃瀞緣拿下第一名。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣環保局為推廣惜食理念，辦理「首惜廚師惜食料理食譜暨教案甄選」初賽，吸引縣內烹飪好手及環保愛好者參加，初賽結果出爐，食譜組由林峻潁拿下第一名，教案組第一名為黃瀞緣，2人將代表新竹縣參加9月環保署舉辦的全國決賽。

環保局代理局長蕭宏杰表示，環保署為鼓勵民眾落實惜食，去年舉辦「首惜廚師惜食料理食譜暨教案甄選活動」，讓全國各地烹飪好手爭取「惜食料理食譜」及「惜食教案」獎項，期開創台灣理新食代。

環保署今年再度舉辦，環保局將初賽分為兩階段，第一階段為「書面初審」，共評選出14組惜食料理食譜組及6組惜食教案組，日前在東泰高中進行第二階段「現場決審」。

食譜組參賽者須發揮創意，將吃全食、吃格外、食當季、吃在地等惜食理念創作，融入美味的食譜中，創造在地惜食好味道。

教案組參賽者則在現場進行教學方案，將主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、惜食材、愛地球、愛分享及愛推廣等10項惜食行動，都設計於教案中。

選手們使出渾身解數，經過一番角逐後，由專業評審團評選出林峻潁的「關於胡蘿蔔的可能性－異國料理思維與本土當季食材的碰撞」拿下食譜組第一名，黃瀞緣則以「格外的，格外好吃」獲得教案組第一名。

蕭宏杰指出，評審認為兩位獲獎者不僅呈現美味的佳餚及創新的教案，更融入了珍惜食物的概念，彰顯環保意識在飲食文化中的重要性，2人將代表新竹縣參加環保署9月舉辦的全國決賽。