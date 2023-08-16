新竹縣竹北市和新豐鄉16日近中午時開始下起豪雨，新豐鄉在1小時內下雨量達50毫米，新竹縣消防局第一大隊山崎分隊下午2時回報，新豐火車站附近大同地下道積水至約腳踝處高度，基於安全考量，拉封鎖線暫時封閉，禁止人車進出，其他地區目前未有災情傳出。

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