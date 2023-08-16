竹縣近午豪雨 新豐大同地下道積水封閉 15:322023/08/16 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新豐大同地下道因豪雨積水封閉。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹北市和新豐鄉16日近中午時開始下起豪雨，新豐鄉在1小時內下雨量達50毫米，新竹縣消防局第一大隊山崎分隊下午2時回報，新豐火車站附近大同地下道積水至約腳踝處高度，基於安全考量，拉封鎖線暫時封閉，禁止人車進出，其他地區目前未有災情傳出。 竹縣小小木笛好手吹向國際 勇奪2金1銀1銅好成績 竹縣慶祖父母節 持敬老愛心卡在台鐵站合照送福袋 竹縣「首惜廚師」代表出爐 9月出戰全國賽 #豪雨 #封閉 #新豐鄉 #地下道 #新竹縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 雨區由北往南擴大！17縣市豪、大雨特報 10:052023/08/16 生活 神明有「指示」 竹縣消防局橫山分隊獲贈救護車 15:362023/08/13 生活 竹縣捍衛員警執勤安全 鼓勵大膽、合法使用警械 15:392023/08/14 社會 竹北翁厝圳汙染持續1年 議員盼跨部門合作杜絕源頭 17:482023/08/15 生活 全國程式積木機器人大賽 中小學生齊聚明新科大競技闖關 16:062023/08/14 生活 竹縣立高中培養多元智慧公民 112年分發入學大放異彩 10:412023/08/15 生活 竹縣公務員接電話注意 神秘客無預警打來禮貌測試 16:262023/08/15 生活 以為胃痛竟是膽結石作祟 螢光3D腹腔鏡手術解疼痛 10:482023/08/14 健康 假結婚真詐財！ 富家女被騙近2千萬 警逮女車手隨身帶點鈔機 10:082023/08/14 社會 森遊竹縣滿月269人完登 戴志君曝前三名熱門步道 14:232023/08/16 生活 結合托嬰、親子育樂等功能 竹縣綜合社會福利館熱鬧開幕 14:022023/08/13 生活 「家」有「顧」事 竹縣家庭照顧者繪畫比賽熱烈徵件 15:152023/08/16 寶島 竹縣無人機加強巡查燒稻草 最高罰10萬 13:592023/08/13 生活 仁愛鄉豪雨重創搶修中！國軍待重建團隊再入災區協助 11:112023/08/16 生活 高雄用路人注意！「這三條路」18日深夜開始封閉 替代道路一次看 16:262023/08/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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