新竹縣竹北市和新豐鄉16日近中午時開始下起豪雨，新豐鄉在1小時內下雨量達50毫米，新竹縣消防局第一大隊山崎分隊下午2時回報，新豐火車站附近大同地下道積水至約腳踝處高度，基於安全考量，拉封鎖線暫時封閉，禁止人車進出，其他地區目前未有災情傳出。