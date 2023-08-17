How did this ball not get out?!



This might be the coolest inside-the-park home run you’ll ever see. pic.twitter.com/ZlJf27VbrD — MLB (@MLB) August 16, 2023

巨人球場幅員廣闊，外野手防守時得多費盡心力，17日光芒客場交手巨人，出現了罕見情況，光芒打者萊利（Luke Raley）揮擊出右外野飛球，雖然沒有飛出牆外，但小白球的移動過程中歷經多次詭異反彈，將巨人外野手耍得團團轉，萊利最終得以跑回本壘，形成1支場內全壘打。

光芒迅速在比賽前半段建立5分領先優勢，6局上半1人出局，光芒推出萊利上陣代打希瑞（Jose Siri），才看了第一顆球，萊利就把巨人投手史崔普林（Ross Stripling）的紅中滑球送向中右外野大空檔，就在此時神奇的一幕發生了。

萊利這顆深遠飛球飛了425英呎，打在巨人甲骨文球場著名的紅磚建築上，並沒有飛出場外，反彈後還打在全壘打護欄上，甚至回彈得更高，巨人外野手默克勒（Wade Meckler）想攔下卻滑倒，小白球一路順著牆邊滾到中外野，等到球傳回內野，萊利已經回到本壘和隊友慶祝了，本季的第17轟充滿戲劇性。

巨人球場的特殊結構，造就史上最古怪的場內全壘打，不過速度飛快的萊利仍勤奮奔跑，只花了15.3秒就繞完4個壘包。歷史上有24位光芒球員擊出場內全壘打，萊利則是隊史首位以代打身分敲出的選手，本季出賽95場，萊利2成57打擊率、17轟和43分打點皆為個人單季新高。