正在衝刺季後賽的坦帕灣光芒16日接到噩耗，左前臂受傷的王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）確定要在下周接受手肘韌帶重建手術（Tommy John手術），不僅今年球季提前結束，他整個2024年球季也提前報銷！先前光芒已做好他本季不會回來的心理準備，現在卻要等2025年才能再看到他登板了。

官網報導指出，光芒對於麥克拉納漢的肘傷意見分歧，本周經過德州醫師的建議而決定開刀。這種傷即使拖延下去，最終也難避免開刀，考量麥克拉納漢今年才26歲，早點開刀回復身手更重要。事實上這是他第2次韌帶開刀，他2016年在大學時期已經開過一次。

麥克拉納漢開季兩個月投出了賽揚獎等級的表現，他的背部在6月中開始出現緊繃，讓他在場上被打得很慘，本月初又發現左前臂緊繃。

光芒的另一位先發左投史普林斯（Jeffrey Springs）今年1月續約4年3100萬美元，但是開季登板3場就報銷，也是去做韌帶重建手術。光芒目前使用4位先發投手輪值，應付例行賽尚無問題，仍有機會追上美東分區龍頭金鶯，只是在強力投手捉對廝殺的季後賽，光芒肯定是要吃虧。