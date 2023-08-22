日本資深喜劇演員桑原和男，是知名公司「吉本新喜劇」的所屬藝人之一，曾因「急性心肌梗塞」開刀治療，晚年也多次身體出問題，怎料如今傳出死訊，證實在醫院過世，享壽87歲。

根據日媒報導，桑原和男10日於神戶市的醫院去世，死因為「衰老」，享壽87歲。家屬對此已回應證實消息，葬禮不對外開放，僅限親友參加。這位知名喜劇演員，生前曾在《吉本新喜劇》中飾演老奶奶而爆紅，精湛的演技，將嬌小溫柔的女性角色演得淋漓盡致，桑原和男可說是重振「吉本新喜劇」的幕後推手。

桑原和男晚年健康亮紅燈，曾因心肌梗塞發作，2000年更因急性心肌梗塞開刀治療，甚至停工休養，恢復後重回演藝圈工作；怎料，82歲時身體再爆出問題，所有舞台劇行程全取消。

這位在1980年代帶領團隊度過低潮、找回人氣，在喜劇圈具有代表性的地位的前輩，不少後輩聽聞死訊都表示哀悼，包括MBS電視台日前邀請多位藝人一起上節目分享有關他的趣事，節目總監也不捨表示，「他不怎麼受到注意，讓他隨心所欲地表現，我感到很感激」。