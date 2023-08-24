30多歲來自東南亞的男性移工工作環境常飄粉塵又有抽菸習慣，近期檢查發現罹患癌症與肺結核，不過他精神、活動力佳，未感不適，連醫生也驚訝「若無X光判斷根本看不出來」。（李綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

30多歲來自東南亞的男性移工來到台灣加工區工作逾3年，因空氣常飄粉塵，加上抽菸習慣，近期檢查發現罹患癌症與肺結核，不過該名移工精神、活動力佳，從未感到不適，無法接受罹肺癌事實，連醫生也驚訝「若無X光判斷根本看不出來」，目前轉診到台中榮總進一步治療。

大甲李綜合醫院胸腔內科醫師黃朝新指出，肺癌為國人死亡率第一名，也是台中市癌症死亡率排名之首。依照衛福部公告，111年每10萬人口中就有約43人因氣管、支氣管和肺癌死亡。

黃朝新表示，患者在雇主的陪同下前來看診，他從肺部X光片上看到，患者肺部有明顯結節及陰影，向患者解釋罹患癌症，患者不敢相信，還向他宣稱「自己身體沒有異狀、沒有咳嗽」，他看診中也發現患者活動力很好、精神不錯，「如果沒有從X光片上判斷，根本不會知道罹患癌症，相當罕見。」

他說，患者來台工作逾3年，工作場所在加工區，工作環境空氣不好常飄粉塵，不僅工作時間長，加上患者自己平時有抽菸習慣，研判可能因此罹患肺癌。一般罹患肺癌會咳嗽、胸悶或胸痛，但是該患者非常特別，完全沒有覺得不舒服或疲倦，經由每年固定健康檢查才意外發現自己罹患癌症。

黃朝新說，由於患者肺部鈣化，還疑似有潰爛，要穿刺切片有困難，轉診到中榮後續檢查治療，在切片檢查後證實罹癌。他也說，適逢農曆七月，傳統有「不要拖過民俗月再開刀的觀念」，提醒若需開刀務必配合醫師治療。

黃朝新說，肺癌初期7成以上都沒症狀，被形容是沉默的殺手。目前低劑量肺部電腦斷層掃瞄（LDCT），能偵測0.3 公分的肺部病變，具有更高的敏感性，是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具。國健署補助「具肺癌家族史」及「重度吸菸者」兩類民眾可免費篩檢，呼籲符合條件的國人多加善用。

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