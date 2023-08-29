彰基總院周遭因檢舉魔人出沒，成為警方強力取締違停的區域。（孫英哲攝）

彰化基督教醫院周遭半年來警方強力取締機車違規停車，挨罰民眾看個病還得繳罰單，個個都快氣炸。當地彰化市光南里長蔡耀叁向媒體透露，因彰基一名醫師大量檢舉，警方才會頻來開單；對此彰基院方今天表示，雖然是該醫師個人行為，但會去了解事情始末，若有其他壓力，也會給予相關協助。

彰基總院光是員工數就近5千人，加上患者及陪病家屬，每天出入的人數保守估計近萬人，而因停車空間不足，導致違停情況嚴重，連機車位也1位難求，周遭道路的人行道及騎樓幾乎都停滿機車，近來因警方強力取締違停，引爆民怨。

蔡耀叁指出，經查是一名彰基的醫師因與該地商家有停車上的糾紛，因此頻頻報案檢舉人行道及騎樓違停，他曾與該名醫師有照面過，他再次對該名醫師提出呼籲，「到這裡就好」，敦親睦鄰很重要，醫院與當地居民及商家一定要和平相處。

彰化警分局第五組組長汪振豪指出，最近半年來，該分局受理檢舉彰基周遭違規停車的案件共有480件，其中樣態最多的為機車違停人行道及騎樓的案件。經了解，有部分報案人對於該地區的違停案件經常性在檢舉，造成該區機車違停的檢舉案件相當大量。

汪振豪說，該分局受理每一件110的檢舉違停的案件均會派員到達現場處理，對現場違規事實均會予以舉發，面對大量的檢舉案件，雖一定會對分局人力調度造成負擔，但該分局只要有受理，都一定會依法處理。

「真的很無奈！」基層員警透露，現在檢舉民眾相當多，且在檢舉後都會守候在現場附近，監看警方有沒有來取締，若不見警方來取締，就會再向警方的督察單位舉發轄區警方瀆職，就算知道是少數檢舉魔人在經常性的頻繁處理，但「能不處理嗎？」

當地商家表示，都快沒辦法做生意了，最近警方在有人三不五時檢舉下，三天兩頭來取締機車違停，許多違規民眾只是來看個病，或買個吃的，大家都是艱苦人，生活已相當辛苦了，還要繳罰單，他們商家生意也因此大受影響，不曉得檢舉魔人對這樣的結果有沒有覺得比較開心？

另有商家說，他們在大樓的騎樓下做生意已幾十年了，最近警方常常來取締，要他們將爐子等生財器具收進店內放，他們歷經3年疫情，已快活不下去，好不容易盼來疫情漸緩，迎來的不是生意復甦，而是罰單，真是情何以堪。