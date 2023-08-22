69歲「歌壇大姐大」陳盈潔被最高法院依教唆偽造有價證券罪，判處3年2月徒刑定讞，明天（23日）將入監，陳盈潔日前以身體健康不佳為由，向北檢聲請暫緩執行，但遭北檢駁回，現在則傳出，陳盈潔明天將坐輪椅現身。

陳盈潔被控教唆大姐，以妹妹名義簽發本票向邱姓友人借款，最高法院今年7月駁回陳盈潔上訴，依教唆偽造有價證券罪將她判處3年2月徒刑，沒收犯罪所得43萬200元確定，台北地檢署通知陳盈潔明早發監執行。陳盈潔日前以身體健康不佳為由，向北檢聲請暫緩執行，但遭北檢駁回。如果陳盈潔明早拒到案執行，檢方將依法拘提她發監。

陳盈潔近年屢傳健康亮紅燈，2019年1月中風，一直治療復健中，深居簡出，知名音樂人許常德今則透露，陳盈潔已近半年沒出門、也沒說話，對此，經紀公司協助轉達陳盈潔大姊的回應，「由於陳盈潔健康狀況欠佳，律師先前有幫她申請暫緩執行，但尚未獲得同意。因此明天上午9點就必須報到服刑。」根據《三立新聞網》報導，傳出陳盈潔明天將坐輪椅現身，也會有人陪同。

一代唱降陳盈潔出道40多年，唱紅《海海人生》、《破浪人生》、《風飛沙》等經典歌曲，當紅時期，她3年內推出13張唱片，每張專輯都大賣，讓陳盈潔名利雙收，如今陳盈潔被依教唆偽造有價證券罪，被判處3年2月徒刑，晚年入監，令人不勝唏噓。