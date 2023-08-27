台語歌壇「大姊大」陳盈潔，被控教唆大姊以妹妹名義簽發本票向友人借款，最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月，陳盈潔23日已報到入獄，律師呂秋遠今（27日）發文提到，多數人對陳盈潔入獄認為罪有應得或是無感，但呂秋遠指出：「這件事根本就與我們有關，因為這種『犯罪行為』，已經太過普遍與可怕。」同時，他也提出10點示警。

陳盈潔2011年以要在廈門從事演藝事業為由，向邱姓男子借200萬，後再加借280萬，邱希望能有人作保，陳盈潔和姊姊陳乃嘉討論後，以妹妹陳郁心名義在本票簽字，邱追債發現陳教唆偽造本票後提告，陳盈潔最後被依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月，呂秋遠今在臉書提到，親人在本票上簽署我們的名字，原則上都是判刑三年上下，「為了親人，你要幫他還？還是看著他被判刑入獄三年？」

資深藝人陳盈潔被判刑3年2月確定，23日到北檢報到發監執行。（圖／中時資料照）

呂秋遠進一步列出10點，首先他強調：「本票、支票都是有價證券，不是本人，就不要在上面簽名。只要冒別人名義簽名，最低刑度就是三年以上，不能易科罰金。」並呼籲沒事不要幫別人擔保，「一旦擔保，就要有幫別人還錢的心理準備」，要有金錢界線，「告訴自己某些愛借錢的家人、朋友，冒簽你的本票，你會讓他去關，不會幫他還，讓他早日死了這條心」。

最後，呂秋勇提到：「錢莊經常會利用我們想要保護家人的想法，所以教唆家人冒簽我們的名字」，家屬不捨家人被關，幫忙還錢，他也有感寫下：「有些人值得救，有些人就是得停損，但無論如何，保護自己是最優先的，今日你葬他，他日誰葬你？」