台語歌壇大姊大陳盈潔，因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月定讞，今早在家人及音樂人許常德等人陪同下向台北地檢署報到，檢方未認定她達到停止發監的標準，她確定入獄，入監後交由監所評估她的身體狀況，是否達到保外就醫程度。許常德透露，陳盈潔的身體狀況不佳，不斷嘔吐，已無法自理生活，常常眼睛直瞪旁人，卻不知要說什麼，感覺她的情況就像「腦霧」。

陳盈潔今早在弟弟及許常德等親友陪同下，赴北檢報到，她緩步走進北檢，步伐不穩需靠人攙扶，她下車後不發一語，兩眼一度緊盯媒體鏡頭，檢方對陳進行人別訊問後，預計今天下午1時30分，將陳以囚車發監台北監獄服刑。

陳盈潔弟弟透露，她患有中度阿茲海默症等諸多慢性疾病，擔心她入監後，生活無法自理，已聲請保外醫治。陳女經紀公司指出，陳2019年1月中風後，一直在治療、復健，深居簡出。

許常德說，陳盈潔在車上時就因身體不適，忍不住嘔吐，回答檢察官的問題時再次嘔吐；他為此還回到車上幫陳拿絲巾給她。

許常德透露，陳盈潔平日的生活起居，起床、走路時需旁人攙扶，無法自理生活，且與旁人說話時，她的眼睛常直瞪著對方，卻不知要說什麼，就像是腦霧一樣。

許常德表示，陳盈潔為台灣留下很多溫暖的作品，那些錢(指向邱姓友人借款280萬元)都沒有在她的手上，大家都心知肚明，但她因為造成別人的困擾，面對這一切不多做解釋、不責怪別人，希望一切能圓滿結束。