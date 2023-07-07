金泰希展現多層次且內斂的演技。（愛奇藝國際站提供）

韓國驚悚劇《有院子的家》開播以來，每集都讓觀眾對於劇情發展再度顛覆想像而驚奇不已，在最新播出的第6集中，隨著得知未成年小三拿驗孕棒登門嗆聲釀成一切悲劇，金泰希便要求林知衍幫忙，但知衍聽了之後的反應卻是：「你知道你現在的行為是什麼嗎？教唆殺人！」劇情將如何發展備受劇迷期待。金泰希演技再進化深獲肯定，日前專訪透露這次演出角色沉重，下戲回家路上都靠聽平靜療癒音樂轉換心情，並呼籲受到精神暴力的女性們：「要有相信自己是對的勇氣」。

金泰希表示當初要詮釋「珠蘭」一角時，雖然能理解角色的不安與懷疑，甚至心裡也有所共鳴，但珠蘭從如果不靠藥物就會失魂落魄且歇斯底里，到逐漸尋找自我、個性越來越堅強的整體轉變很大，自己的確曾苦惱過要如何表現出角色特色。而由於這次的角色有別以往，相對顯得沉重、陰暗，被問到下戲後如何轉換心情、恢復原本人妻人母的身份時，金泰希透露自己都是趁下戲回家的路上，在車內聽可以讓心情變平靜、獲得療癒的音樂，她笑稱：「回家後要做的事很多，像是做家事、帶小孩等，所以沒有時間在黑暗、沉重的情緒中度過」。

金泰希繼《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》後，在《有院子的家》展現多層次且內斂的演技，除了原本目睹姐姐命案而產生的心裡創傷，再加上兒子疑似殺人未遂，且枕邊人才是真兇，面對母性本能與良心之間的矛盾陷入兩難，進而展現出前所未見的演技魅力。但被問到和角色的相似程度，金泰希坦言：「『珠蘭』一直對於原本幸福與信任的家庭是否會破裂而感到不安、害怕，若現實生活中真的遇到信任的丈夫和孩子一直對自己說謊，面對現實以及如何克服我都會需要巨大的勇氣。」

該劇雖是改編自同名小說，但故事裡2位女主角經歷的恐懼可能也會發生在現實生活中，金泰希對此表示：「尚恩是長期受到肉體上的暴力，而珠蘭則一直遭受到煤氣燈效應（一種隱藏式心理操縱，手法是讓受害人逐漸懷疑自己，對自己的記憶、觀察能力或判斷力產生質疑）的精神暴力，每個人都可能在不同程度上經歷類似的事情，這種經歷或多或少是不可避免的」，她也呼籲有類似經驗的女性要有相信自己是對的勇氣，並且勇於大聲告訴周圍的人，而且在被外界質疑時要能堅定地表達自己的立場，不讓自己被懷疑的心情動搖。

《有院子的家》將於迎接精彩完結篇，每周一、二獨家在愛奇藝國際站上播出。