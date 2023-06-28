南韓女星金泰希有著「天然美女」的美稱，在嫁給南韓天王Rain之後，育有2兒，而她也將生活重心專注於家庭中，較少有新作品問世，不過她仍用心經營社群，時常在其上曬出自己的美照，屢屢吸引一票粉絲爭相前來朝聖。

近期以懸疑驚悚新作《有院子的家》重回幕前的金泰希，除了在社群上更新相關照片宣傳外，也加碼曬出多張美照供粉絲欣賞，從相關畫面中可見她身穿白色背心，下身搭配綠色裙子，外面則罩著透視裙，並因服飾設計，可從中窺見金泰希優美的肩頸線條以及白皙美肌，讓粉絲們看得都紛紛拜倒在女神的石榴裙下。

另外，金泰希也在該則貼文中向粉絲喊話：「今晚10點，我們在有院子的家見」，宣傳自己的新作品。對此，粉絲們也相當熱情的在底下留言，指出：「太棒了，簡直是藝術」、「你看起來總是年輕漂亮」、「真的毫無瑕疵，就像是吃了防腐劑一樣」、「就像是一種傑作。」

事實上，金泰希日前罕見出席品牌記者會時，不僅一出場就受到眾人矚目，在高清鏡頭前，「零瑕疵」與「零皺紋」的真實膚況也在特寫中全都露，一點也感覺不出她已經43歲了，讓現場民眾以及網友們都看傻了眼。