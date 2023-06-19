劇中金泰希搬入豪宅後，不時在院子聞到屍臭味。（愛奇藝國際站提供）

韓國兩大女神金泰希、林知衍，與金盛吳、崔載林主演的驚悚懸疑韓劇《有院子的家》19日舉行記者會，當金泰希被問到繼催淚韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》之後，暌違3年再推新作品，以及職涯首度嘗試挑戰驚悚片時，她回答：「我都不知道時間過得這麼快，因為平常生活就很忙碌了。」

金泰希跟金盛吳這次飾演夫妻，女方爆料通常在打架或用身體搏鬥的橋段中，演員們都會擔心彼此受傷，「但金盛吳前輩真的毫不留情！即使他的臉沒有出現在畫面中，他也能全神貫注地感受到劇中的情感，以便我能夠真實地表達出劇中該有的情緒和反應。我們合作時感覺非常好，不過下戲回家後我的手臂上可能會有傷痕。」

而因《黑暗榮耀》爆紅的林知衍，這次將從國民惡女變成可憐的受害者，特別的是，韓國女神三人組「泰慧智」（金泰希、宋慧喬、全智賢）在演藝圈的地位多年來屹立不搖，若能跟3位女神合作代表是一種重要里程碑，如今已經「收藏」到兩位女神的林知衍笑著表示，自己也很期待能夠成功集滿3位女神，和崇拜的前輩們一起演出是種榮幸，若有機會也希望跟全智賢合作。