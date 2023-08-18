根據台灣大與國際數據資訊(以下簡稱IDC)合作進行之「企業資訊長ESG痛點調查」顯示，全台企業最關注之ESG議題為「能源管理」，其中亟待解決之痛點前三名依序為總耗電量、電費以及電力使用效。

「企業資訊長ESG痛點調查」同時顯示，全台企業普遍規劃於未來三年，利用IT基礎設施，提高能源使用效率，因此「資訊中心現代化」、「優化機房利用率以符合ESG規範」，以及「提高機房設備之可預測性及可靠性」等三項為企業迫切需解決之ESG痛點。企業資訊長們同步關注「資料中心建置」，積極尋找最佳化管理工具。

協助企業利用最佳化工具，落實ESG能源管理效益，台灣大正式推出「綠巨人計畫」，整合軟硬體服務，打造「軟」、「硬」兼施的5G AIoT雲地解決方案，協助企業客戶以IT資源最佳化，邁向淨零管理目標。其中「Smart IT管家」為全台灣唯一、專為企業推出的之綠色機房訂閱服務，企業將機房及設備管理交由台灣大維運，訂閱制服務客製化量身打造，可隨流量需求變化，隨時擴充與購買適量IT資源，避免一次性買斷造成前期資源閒置。同時，台灣大雲端機房已全面導入綠色能源，預計於2030年100%使用再生能源，換算每個機櫃年減碳量14公噸，若以全台近7成企業機房使用機房20櫃以下，每一訂閱「Smart IT管家」之企業，其年減碳量將高達280公噸。

台灣大企業服務事業商務長吳傳輝指出，台灣大以Telco+科技電信策略，提供企業各項5G、AI解決方案。面對多數企業發展ESG時，常遇到不知道如何定義永續發展目標、確定永續行動的優先順序，更缺乏好的執行工具來輔助等問題，台灣大研擬「綠巨人計畫」，推出一站式雲服務與數位工具，並導入專業技術顧問團隊協助企業，透過可靠的雲端技術團隊、網路資安專家協助，偕同夥伴推出全新的「碳盤查」、「能源管理」服務，將助攻企業在碳盤查、碳減量時，實現自動化數據整合、即時掌握碳排數據、提升數據可用性，全面驅動決策創新，強化企業營運韌性。