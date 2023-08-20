20日雙北地區午後豪雨，造成新莊棒球場罕見淹大水，原定舉辦的富邦、中信之戰只能擇期舉行，沒有比賽打的富邦悍將球員雨中作樂，其中外野手申皓瑋更是效仿味全龍老將林智勝，搞笑在雨天中洗澡。

台灣北部午後對流雨爆發，20日新北市出現瞬間豪大雨，造成各地多處淹水，就連排水系統曾翻修過的新莊棒球場也扛不住，富邦悍將官方IG表示，球場難得積水讓悍將球員感到相當新奇，趁著因雨延賽之際跑到球場上，享受雨水滋潤全身的快感。

「月月」陳仕朋將眼前階梯瀑布的景象戲稱為「布魯樂谷」（高雄水上樂園，已停業），申皓瑋拿著毛巾從一旁走出，開玩笑詢問隊友：「要不要去跑個SPA一下」，洋投伍茲（Stephen Woods Jr.）更勇，直接躺在蓋著帆布的內野區，隊友表示伍茲其實是在心靈治癒。

沒想到申皓瑋竟然真的跑到場上，還自備洗髮乳在場中洗頭，一整頭濃密泡泡的他還嫌沖不乾淨，走向一旁水流量較大、從內野流向休息室的「小瀑布」沖洗，樂在其中。而在今年5月25日，中信兄弟坐鎮主場台中洲際迎戰味全龍，同樣因雨延賽的情形下，味全龍老將林智勝被發現脫掉球衣裸上半身，在球場上演沐浴秀，當時中信兄弟外野手詹子賢在IG限時動態上虧林智勝，「世界級的狠人，我哥真的沒有一天是正經的。」