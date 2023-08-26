在上季遲遲找不到新東家，今年5月黯然宣布退役的「甜瓜」安森尼，最近受訪時列出心目中7名純粹得分手(Pure Hoopers)，結果他除了把自己列進去，在這7人當中唯一是現役球星的，只有太陽前鋒杜蘭特，似乎對於現今年輕得分好手毫無信心與期待。

「我愛純粹得分手，我認為所謂的純粹得分手，是指那種在世界任何一個地方、任何一個球場、任何一種籃框，他們都可以得分，」安森尼說，「艾佛森、麥格瑞迪、J.R.史密斯、路威廉斯、克勞佛、杜蘭特是我認為的純粹得分手，我自己也是。」

「他們或許不是球場上最好的球員，也不是最有天賦的，但是他們就是可以適應任何地方，就算離開了NBA，在其他任何地方，他們也會打出屬於自己的名堂。」安森尼說。

只是安森尼這番話聽在上季場均得分都破30大關的恩比德、東契奇、利拉德、亞歷山大、阿提托康波與塔圖等球星耳裡，恐怕都會不太認同，或許因為安森尼雖然是NBA「無冕王」，卻在奧運賽場拿過連3屆金牌，才有辦法這樣放話吧！