A former NBA employee posted this on the league’s official Facebook page this morning.



It was deleted after roughly 20 minutes. pic.twitter.com/RkLX2ZafOk — Front Office Sports (@FOS) August 21, 2023

NBA官方臉書本周出現一則怪異的貼文，似乎是一位離職員工回頭抱怨公司的低薪與保險，內文寫道：「我該怎麼登出？我幾周沒有在這裡工作了，無論如何，NBA讓社群職員超時工作，嚴重傷害他們的健康與社交生活，只給出不足5萬美元的稅後年薪（新台幣160萬）。」

該位前員工具體指出：「我必須工作14個小時不能休息，在此問候一下席爾佛（聯盟總裁Adam Silver）。我們得在工作90天之後才能獲得醫療保險，這不是很蠢嗎？很高興我離職了，不需要一個工作來阻擋你的快樂。捐錢給心理健康！」

根據另一篇貼文留下的聯絡訊息，此人名叫Dean Joannou，他先前任職於NBA數位與社群內容出版部，現在他開設自己的網路公關團隊，每月收費100美元。他今年3月至8月在NBA上班，也就是剛離職兩周左右，NBA臉書大概忘了把他移出管理員。

儘管只是一位前員工的抱怨，該篇貼文僅存活20分鐘就被下架，但已有美媒借題發揮批評NBA壓榨基層工作者。NBA上個球季在網路各平台獲取破紀錄的180億瀏覽數，同時在編制上大量使用約聘和兼職人員，而且還很血汗。美國網友指出每班工作14個小時顯然是超時，不過上班90天才有醫療保險並不算苛刻，因為很多美國公司也是這樣。