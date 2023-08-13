We interrupt this program for the first ever Skunk Delay at Hammons Field! 🦨 pic.twitter.com/DLQ3STWLO2 — Springfield Cardinals (@Sgf_Cardinals) August 12, 2023

動物誤闖棒球比賽時有所聞，但這可能是史上第1次有臭鼬跟著「湊熱鬧」，13日的小聯盟比賽中，有隻臭鼬在外野草皮上被發現，導致比賽中止了一段時間後才恢復進行。

紅雀2A主場迎戰教士2A，5局下主隊取得3比1領先，1出局一壘有人，此時外野竟然出現了一支臭鼬，黑白相間的毛色在場上相當顯眼，這隻臭鼬鑽進全壘打牆底下，試圖想要逃出球場，工作人員上前圍捕卻又不敢靠近，深怕遭到毒液襲擊。

現場將右外野大門打開，在工作人員的誘使下，這隻臭鼬終於離開球場，比賽也得以繼續進行，紅雀2A該局靠著保送加上對方暴投送禮，擁有一三壘有人大好局面，再藉著高飛犧牲打添加1分，終場結束以4比1擊退教士2A，避免在雙重賽遭對手橫掃。

7日中職象獅之戰，換局時突然有隻巨大老鼠奔向外野，沿著牆邊緩緩爬行，工作人員拿起球盒捕獲，無奈老鼠體型過於龐大，現場球評挖苦說道：「怎麼那麼肥啊，營養太好了吧！」最終工作人員改以礦泉水的紙箱捕捉，才終於將這隻大老鼠「緝捕歸案」。