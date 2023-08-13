21組參賽隊伍利用台東在地食材，設計並烹調符合「我的餐盤」健康均衡套餐。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東盛產稻米、紅藜、小米、樹豆等未精製雜糧入菜，具有低碳排放優點，且保留較多營養素。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

現代人飲食朝「三高」化，高油、高鹽又高熱量，為呼籲均衡飲食，台東縣衛生局辦理「誰最燴煮-健康烹飪料理比賽」，共計21組隊伍參賽，結合在地食材入菜，經評審由禾風新棧度假飯店獲特優。

21組參賽隊伍利用台東在地食材，設計並烹調符合「我的餐盤」健康均衡套餐。評審品嘗後根據口味、擺盤、營養均衡等標準選出優勝隊伍。由禾風新棧度假飯店獲特優，qapulu咖啡餐坊、布排隊優選，佳作則頒給Double”S、龍田家政二班、公東高工餐飲技術科。

台東縣衛生局長孫國平指出，現代人飲食以方便、快速、便宜為選擇主要因素，缺乏蔬菜、水果、乳品類攝取，養成重口味、高油、高鹽、高熱量、多肉少蔬食飲食習慣。

孫國平表示，根據衛生福利部國民健康署建議國人每餐應以「我的餐盤」均衡飲食為原則，攝取全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、油脂與堅果種子及乳品類等食物。台東盛產稻米、紅藜、小米、樹豆等未精製雜糧，具有低碳排放優點，相較於精製後穀物，保留較多營養素。

台東縣衛生局社區營養推廣中心呼籲，透過小米、紅藜和白米一同烹煮，或利用樹豆煮湯等烹調方式，落實營養均衡及健康促進的生活型態，預防慢性疾病發生。