耕元盃全國少年暨青少年錦標賽一連5天在台東6個球場舉行。（立法委員陳瑩提供／蔡旻妤台東傳真）

耕元盃全國少年暨青少年錦標賽一連5天在台東6個球場舉行。（立法委員陳瑩提供／蔡旻妤台東傳真）

耕元盃全國少年暨青少年錦標賽一連5天在台東6個球場舉行。（立法委員陳瑩提供／蔡旻妤台東傳真）

傳承KANO永不放棄的精神，耕元盃全國少年暨青少年錦標賽一連5天在台東6個球場舉行，亮點除了今年46隊伍參賽創下新高以外，有別於其他賽事，冠軍啦啦隊可獲冠軍獎「1頭豬」，為紀念陳耕元校長精神，也特別增加球隊紀律獎。

大會會長、立法委員陳瑩表示，本屆參賽隊伍有少棒硬式組16隊、青少棒24隊，另外今年再增加少棒軟式組6隊，共計46支隊伍共襄盛舉，大會也邀請到10多位第1屆球員回娘家，一起參與耕元盃賽事。

台東前縣長陳建年為紀念父親陳耕元，自1985年創辧耕元盃棒球賽，連續舉辦5屆後停擺，直至2014年電影KANO上映，激起了當時台灣棒球光輝年代的故事，前縣長陳建年之女、立法委員陳瑩也在2016年重啟停擺27年的耕元盃棒球賽。

陳瑩表示，祖父陳耕元當年挨家挨戶到府拜訪，說服家長將小孩送到學校念書，她鼓勵小球員學習祖父努力不懈、永不放棄的精神，也期許透過賽事讓小球員們在球場上大展伸手，同時挖掘更多棒球好手。

有別於其他賽事，耕元盃除紀念陳耕元外，更希望宣揚他「紀律、堅持、永不放棄」的精神，所以大會今年特別增加紀律獎獎項，並頒發1萬元獎金。還設置啦啦隊獎，由各球場裁判們針對每1場賽程進行評分，得分最高的啦啦隊，可獲得1頭「冠軍豬」，盼藉此帶動觀賽風氣，也讓球員家長們感情更加緊密。

大會表示，5天賽事分別在台東縣棒球村第1、第2棒球場、賓賜棒球場、台東縣慢壘球場、卑南國中及卑南國小等6處舉行，歡迎大家到球場為選手加油。