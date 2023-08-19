衛福部為鼓勵年輕朋友在遇到困難時勇於求助，提供每年3次免費心理諮商的方案，台中市議員江肇國表示，台中分配到的額度在開放17天時就已額滿，除建議中央多配額度給台中，也請市府注意到這一塊需求，主動編列預算擴大提供諮商服務。衛生局表示，中央補助經費可提供803人使用，目前已額滿，會積極向衛福部爭取更多經費。

江肇國表示，8月17號台中市衛生局就向有合作此方案的機構公告額度用盡，停止新案申請，也已聽到有還沒預約到的市民朋友，尋求彰化、南投是否還有名額，顯示完全供不應求，且在台中生活的年輕朋友壓力很大，建議中央必須調配更多名額給台中市，另，市府也應該主動編列預算，讓更多需要幫助的年輕人，能藉由專業心衛人員的協助，解決造成心理壓力的生命課題。

台中市政府衛生局說明，今年台中市獲衛生福利部補助經費可提供803人使用，因登記參加人數踴躍，已經額滿，且預估經費已用罄；衛生局已積極向衛福部反映爭取經費，並先通知各機構這項訊息，調查服務機構已開案，但尚未完成服務的個案量，以利協助向中央爭取經費。

衛生局提到，為服務市民，台中市在各區衛生所等34個服務據點，均提供免付費定點心理諮詢服務，若設籍台中市市民（不限年齡）有服務需求，可逕向各區衛生所及台中市各社區心理衛生中心洽詢。