台灣好手張育成暫時不會離開紅襪隊，12日他結束了DFA（指定讓渡）揮棄程序，沒有球隊出手接收，他必須決定成為自由球員或是下放小聯盟。張育成最後前往紅襪3A伍斯特「伍襪隊」（WooSox）等待機會。因為張育成已經沒有下放選擇權，所以球團必須經過DFA才能把他放到小聯盟。

當地媒體《新英格蘭體育網》報導，紅襪此舉是為了給受傷回歸的先發左投賽爾（Chris Sale）以及游擊手「故事哥」史多瑞（Trevor Story）清出40人名單的空間，還有菜鳥左投瓦特（Brandon Walter）也被放回3A。對於紅襪而言這是比較好的結果，畢竟他們難保季末不會再出現傷兵，屆時還可以拉張育成上來支援。

張育成本季與紅襪簽有1年85萬美元合約（新台幣2712萬），總計出賽39場、112打席，繳出6轟18打點，打擊率0.162，特別是上壘率0.200較不理想，標準化攻擊指數（OPS+）僅有44幾乎是生涯最低。

內野手阿洛尤（Christian Arroyo）的遭遇和張育成非常相似，他早一個星期被紅襪DFA，最後他也決定到小聯盟伍襪隊等待機會。阿洛尤本季有200萬美元年薪，出賽66場只有3轟，打擊率0.241，上壘率和長打率都偏低。紅襪對於從運動家買來的瑞耶斯（Pablo Reyes）較為滿意，瑞耶斯可以支援多個守備位置，近期打擊手感也相當好，出賽36場打擊率0.330。