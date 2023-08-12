巨人隊中繼投手「史考特」泰勒羅傑斯。（美聯社資料照）

Identical twins Taylor and Tyler Rogers are putting up almost identical numbers! 😱 pic.twitter.com/W7OpLD0RE4 — MLB (@MLB) August 9, 2023

大聯盟的雙胞胎投手「艾倫」泰勒羅傑斯（Taylor Allen Rogers）、「史考特」泰勒羅傑斯（Tyler Scott Rogers）本季首度效力同一支球隊，他們在舊金山巨人投出驚奇相似的數據，引起官網注意。哥哥艾倫的數據為2.52自責分率、46次奪三振、每局被上壘率1.09；弟弟史考特的數據為2.54自責分率、45次奪三振、每局被上壘率1.09。

羅傑斯是史上第5對在大聯盟打球的雙胞胎兄弟，兩人是相同的基因，但是投球方式完全相反。艾倫是左投，史考特是右手低肩側投，後者的投球姿勢相當奇特（俗稱下勾投手），出手前的手指幾乎擦到地面了。左投艾倫的三振率較高，巨人總教練更常使用低肩側投的史考特。

無論如何，羅傑斯兄弟身為雙胞胎卻是一左一右，不會讓教練團搞混。史考特生涯都效力巨人，年薪只有167萬美元，哥哥艾倫先前效力雙城，後來獲得巨人3年3300萬美元合約。看來在大聯盟的投手市場裡，顯然還是正規的左投比較吃香。

Tyler Rogers, 83mph Fastball (called strike) and 73mph Rising Slider (swinging K), Individual Pitches + Overlay.



Why you might swing that rising slider. pic.twitter.com/V2cGIvIL4G — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 13, 2021

瑞典冰球雙胞胎兄弟韓瑞克塞丁（Henrik Sedin）、丹尼爾（Daniel Sedin）更像是複製人，他們職業生涯效力NHL溫哥華加人隊長達17年，分別是選秀榜眼與探花，打的不同位置，出賽超過1300場，最終的總得分（進球和助攻）幾乎相同（1038與1068），一人創下隊史最多進球，另一人創下隊史最多助攻。