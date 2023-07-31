雀巢小精靈系列旗艦機款「Genio S Touch智慧觸控膠囊咖啡機」，3999元。（雀巢提供／朱世凱台北傳真）

父親節送禮，3C同樣是爸爸們的心頭好，觀察越來越多人注重生活儀式感，讓咖啡機功能逐步進化，同時講求外觀亮眼，消費者買回家亦能當作居家擺設，歡慶節日，限時折價之外，也有滿額贈25吋行李箱、藍牙喇叭優惠，趁勢省下一筆預算也替爸爸加碼好禮。

在韓國相當熱銷的雀巢多趣酷思機款—Genio S Touch智慧觸控膠囊咖啡機，現在台灣也能買到，該款是小精靈系列的頂規旗艦機款，有別於先前機款走簡約柔美風格，Genio S Touch瞄準男性客群，以科技感機身設計、智能觸控介面及時尚質感選色，一鍵啟動質感愜意生活。兩大進階功能「濃縮預浸模式」、「四段式溫控」，在家也能品味到咖啡館等級香醇咖啡，享受屬於紳士的休憩時光。新機上市歡慶父親節，限時優惠組合最低可享77折；8月9日至8月31日則享新品上市優惠，於指定販售通路購買新機可享組合優惠價85折起，購機即贈咖啡膠囊、品牌咖啡杯，更有機會獲得限量星巴克帆布袋。

飛利浦則推LatteGo EP5447咖啡機，採用 100％陶瓷研磨器，共12段研磨粗細調整，以低溫研磨咖啡豆，完美封存最純粹乾淨的咖啡豆風味；配備全彩中文觸控螢幕，內建4組個人記憶模式，可依照個人偏好調整咖啡濃度、水量、奶泡量沖煮不同風味咖啡，不僅可為老爸打造專屬咖啡，也能滿足全家人喜愛的咖啡需求。歡慶父親節，飛利浦 Saeco祭出滿額贈好禮活動，即日起至8月31日，於指定通路購買該款咖啡機，或全系列「飛利浦Saeco全自動義式咖啡機」滿額即享價值1萬2800元的Samsonite 25吋行李箱、Marshall藍牙喇叭及飛利浦超活氧迷你果汁機。