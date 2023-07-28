搶攻父親節孝親商機，王品集團旗下火鍋品牌優惠齊發，「嚮辣」推出身分證好康，8月1日至8月31日凡到店用餐顧客，身分證字號有2個8並消費指定套餐，開鍋享單人88折優惠。8月8日有雙重意義，既是父親節，也是國際貓貓日，「尬鍋」祭出貓奴優惠，8月1日至8月8日到尬鍋門店用餐，曬出和貓主子合照，就送鮮切鯛魚片一盤。

「嚮辣」豪氣升級，推出濕式熟成冷藏牛肉，內用消費和牛無限嚮套餐就能無限吃，搭黃金牛骨湯輕涮6秒，鎖住甜嫩鮮味，嚐來軟嫩多汁，標榜征服爸爸挑剔味蕾。「嚮辣」也獨創業界推出職人現切牛肉秀，每日限定時段，由主廚手切濕式熟成冷藏牛，邀請顧客猜牛肉重量，只要猜到最接近重量數字，就可免費獲得老饕濕式熟成冷藏牛肉一盤。

市場調查發現，家中有養貓的民眾喜歡吃火鍋比例，較一般民眾高出1.5倍，緊抓寵物商機，最潮台式火鍋「尬鍋」出奇招，選在8月8號國際貓貓日，為貓奴們加菜，8月1日～8月8日到「尬鍋」門店消費任一套餐，手機出示和家中貓主子的合影，就可獲得鮮切鯛魚片一盤，為辛苦的貓奴們補充好體力。8月31日前到「尬鍋」還能加購澎湖滿滿小卷雞肉飯，一碗海陸通吃超滿足。最新力作酥炸澎湖海味小卷，特選小卷厚實Q彈、鮮甜彈牙。

不想出門人擠人，在家開鍋也是好選擇，精品麻辣鍋「青花驕」，8月13日前到門店外帶雙人青花饗宴，立即招待牛培根一份，選購四人餐再多送一份，讓爸爸吃得澎湃又滿意。另外，還能加點期間限定澎湖海鮮餐點，澎湖明蝦頂級仙氣海宴、翡翠火燒蝦海鮮滑、青花椒麻小卷酸辣粉，一網打盡今夏尚青海味。