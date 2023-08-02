下周二（8／8）是24節氣的立秋，命理師柯柏成提醒，立秋的前一天為「絕日」，當天一定要避免行房，「有說法一次要折3年壽命」；絕日也有適合的事情，像是戒除不好的習慣，在這天下定決心特別容易成功。

柯柏成在臉書發文指出，今年立秋節氣交接在陽曆8月8日，正好是父親節，立秋是24節氣中的一個重要時刻，代表夏季結束和秋季開始。古代人們將立秋分為公秋和母秋，公秋意味著立秋後天氣逐漸涼爽；母秋則指立秋後天氣依然悶熱。

柯柏成表示，在24節氣的立春、立夏、立秋、立冬的前一天被稱作「絕日」，《玉門經》中記載「四絕者，四立前一辰也。」全年共有4天這樣的日子，所以叫四絕日。四絕日在農民曆上一定是寫著「日值四絕，大事勿用」的字樣，是一般擇日、忌用的日子。他提醒，這天夫妻之間不能行房，有說法「一次要折3年壽命」，一定要避免。

不過絕日也有一些適合的事情，柯柏成舉例，如果過去有什麼壞習慣想改的，在這天下定決心，特別容易成功。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！