縣長鍾東錦與院童互動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今天是父親節，幼安教養院為感謝苗栗縣政府長期的照顧，由院長林勤妹帶領早療和安置的兒童，送上手作蛋糕和感恩卡片，祝福縣長鍾東錦、社會處長楊文志父親節快樂，感謝鍾縣長等人的支持和照顧。縣長鍾東錦感受到這群特殊兒童的祝賀心意，承諾政府有責任和義務對他們付出更多的關懷。

幼安教養院長林勤妹帶著早療小小孩及該院憨兒拜會縣長，準備精心製作的手作蛋糕、中秋節糕點和卡片，送給縣長爸爸鍾東錦及社會處長爸爸楊文志，讓孩子們更懂得感恩惜福，祝福辛勞的父親們父親節快樂，也感謝苗栗縣政府對幼安的長期幫助與支持。另外，議員徐筱菁、翁杰和邱毓興、社會處副處長張國棟和科長羅幸蘭等人都到場關心。

林勤妹說，幼安已成立 30 年，感謝縣長鍾東錦對於身心障礙者的照顧問題特別關心，給予幼安許多支持，院內部分憨兒因家庭變故、失功能身障者，所以監護人為縣府社會處處長，感謝縣長與處長對幼安的關愛如同父親一般，也祝福各位爸爸，父親節快樂。

鍾東錦肯定幼安教養院悉心呵護照顧弱勢的孩子，看到7月中旬國際獅子會300-G1區總監楊壹麟等獅友捐贈儀式上，一名身障兒還需固定在該會捐贈的兒童步態助行器才能行走，如今在教養院老師的教導和照料下，短短不到一個月，該名身障兒已進步到能自主行走，讓鍾縣長喜出望外，再次公開感謝國際獅子會300-G1區總監楊壹麟等獅友們的捐贈。

鍾東錦說，家中如果有需要早療的小朋友，對家長的經濟和身心負擔很重，政府有責任和義務對他們付出更多關懷，讓他們在快樂的環境健康成長，相信社會有很多善心人士會伸出援手，承諾政府會統籌各方資源，早日協助身障兒達到獨立自主生活目標。