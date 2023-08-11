前苗栗縣長徐耀昌昨（10）日在出席造勢活動時，竟脫口喊出「下架國民黨」，儘管事後改稱「口誤」，仍引發網路熱議。對此，昨晚同台的無黨籍苗栗縣長鍾東錦今（11）日也稱徐是口誤，並說出，「國民黨就在架子底下，怎麼下架？」

根據《自由時報》報導，鍾東錦今受訪時提到，他認為徐耀昌可能是因為太高興，所以才出現口誤的情況，「因為國民黨就在架子底下，怎麼下架？」會有下架問題的只有執政黨。鍾更強調，「在野黨要怎麼才能下架，能下去哪裡？不然就要把它消滅了。」

對於2024總統大選，鍾東錦也說出自己的立場，會以苗栗的最大利益為優先，不管誰到當地造勢，只要有邀請他參與，他都會盡地主之誼，並出席致詞。除此之外，鍾東錦還說到，電視上有名嘴罵他立場不堅定，但自己根本沒有立場，唯一堅定以苗栗縣的最大利益為利益。

不過對於身為黨員的徐耀昌喊出「下架國民黨」，國民黨主席朱立倫說重話了，他稱黨是大家的，像是大家庭一樣，黨紀絕對不容許有人傷害大家庭，傷害自己的黨或自己提名的同志，考紀會一定嚴正處理及了解真相。