有些人天性孤僻，卻因自身特質而走向成功道路，《搜狐網》運勢專欄點名天蠍座、射手座及處女座自卑、孤僻，卻能成為人生贏家。天蠍討厭被瞧不起，凡事都會做到最好，「誓死捍衛尊嚴」；射手自我要求高而產生優越感；處女總是想盡辦法成為眾人之中最優秀的一位。
▍第1名：天蠍座
天蠍座外表高冷、不近人情，時常一個人，相當孤僻；他們內心孤獨，心思細膩又敏感，也很怕受傷，因此不敢主動接近別人。天蠍討厭被瞧不起，凡事都會做到最好，沒有把握的事情寧可不做，「誓死捍衛尊嚴」。
▍第2名：射手座
射手座外表開朗，其實內心非常自卑，覺得不如別人，也不敢和他人比較。他們自尊心強，自我要求高，身邊總是圍繞追捧他們的人，自然而然有優越感。
▍第3名：處女座
處女座追求完美，每件事都會用心去做，而且要做得比別人好，其實是因為自卑心作祟。處女無法忍受被看不起，凡事都懂得爭取、盡力表現，就是想成為眾人眼中最優秀的一位。
★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。