有些人天性孤僻，卻因自身特質而走向成功道路，《搜狐網》運勢專欄點名天蠍座、射手座及處女座自卑、孤僻，卻能成為人生贏家。天蠍討厭被瞧不起，凡事都會做到最好，「誓死捍衛尊嚴」；射手自我要求高而產生優越感；處女總是想盡辦法成為眾人之中最優秀的一位。

▍第1名：天蠍座

天蠍座外表高冷、不近人情，時常一個人，相當孤僻；他們內心孤獨，心思細膩又敏感，也很怕受傷，因此不敢主動接近別人。天蠍討厭被瞧不起，凡事都會做到最好，沒有把握的事情寧可不做，「誓死捍衛尊嚴」。

▍第2名：射手座

射手座外表開朗，其實內心非常自卑，覺得不如別人，也不敢和他人比較。他們自尊心強，自我要求高，身邊總是圍繞追捧他們的人，自然而然有優越感。

▍第3名：處女座

處女座追求完美，每件事都會用心去做，而且要做得比別人好，其實是因為自卑心作祟。處女無法忍受被看不起，凡事都懂得爭取、盡力表現，就是想成為眾人眼中最優秀的一位。

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