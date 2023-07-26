為達成2050淨零碳排，蔡政府積極布建離岸風電，但為保障勞工作業安全，勞動部職安署也規劃針對該場域實施勞動檢查，如在7月就針對彰芳暨西島離岸風場實施安全衛生監督檢查，檢視水下基礎及風機施工現場安全衛生設施及管理執行情形，並發現工作船甲板的高壓氣體鋼瓶貯存場所未有遮陽措施、甲板通道電線防護設施遭部分移除未復原等缺失，已通知事業單位限期辦理改善，並均已改善完畢。

職安署表示，離岸風場興建受到天候及海況影響甚大，且作業特性與陸域迥異，面臨海上高處作業、海上吊裝作業、人員於海上載台間轉移等風險問題；為讓我國綠能發展政策及職業安全監督管理併行，職安署已借鏡英國離岸風場職業安全衛生監督制度，組成監督檢查小組，並參加專業訓練，以強化監督檢查技能。

彰化外海彰芳暨西島離岸風場規劃62座9.5MW風力發電機組，發電容量589MW，目前基礎樁已全數安裝完成，正持續進行轉接段、風機安裝，及舖設風機間陣列電纜，職安署指出，本次監督檢查為從台中港搭乘運輸船到彰化外海登上工作船，檢查重點為作業人員穿著佩戴個人必要防護具、吊掛作業採取物體飛落預防設施、工作場所落實承攬管理、自動檢查、熱危害預防、教育訓練等安全衛生管理事項。

職安署說，台灣今年除上述風場外，還有4個離岸風場陸續進行海域施工，要求離岸風場開發商於發展綠電產業的同時，更應兼顧勞工作業安全及健康，在規劃設計、施工及營運維護等階段落實風險評估及管理，並做好夏季高氣溫下作業熱危害預防，促進產業環境正向循環，創造產業發展與勞工安全雙贏。