報導指出，根據日中關係消息人士透露，由於事態漸漸嚴重，日本政府考慮向中國方面表達對於通關延遲的反對立場，並要求中方說明。

中國強烈反對東京電力公司福島第一核電站處理水排海計畫，使得日中加深對立。

報導指出，除了水產品之外，7月下旬也開始有酒、零食、糖果等從日本進口的食品飲料被滯留在中國海關。日本政府正在中國各地展開調查，掌握事態發展。

日中貿易相關人士表示，中國方面目前並沒有說明，除了水產品之外，是否也要對其他產品強化輻射檢查。

中國海關總署7日表示，為防範受到放射性汙染的日本食品輸入中國，中國海關禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸入中國的食品安全。

由於中國海關檢查時間拉長，水產品的新鮮度變得難以保持，一些日本水產品已經放棄出口中國，像是日本岡山縣特產的鯧魚。

山陽新聞報導，岡山縣的鯧魚因為品質優良，在中國享有高人氣。岡山市中央批發市場每年售出約50公噸鯧魚，銷往中國的數量在過去10年持續增長，市場價格飆漲到每公斤3000日圓（約新台幣670圓）以上。

然而，根據每年出口2、3公噸鯧魚的漁業聯合會透露，受到中國的政策影響，從17日起已經停止出口冷藏漁獲。因為這些魚會被留置在海關5天以上，進行輻射檢查，無法保持新鮮度。

漁業聯合會官員表示，這對於才從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦，去年剛剛恢復出口的當地漁業是一大打擊。