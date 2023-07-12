環保議題正夯，自備環保杯筷已是多數人的基本日常，在減塑風潮持續下，各大品牌開始選用綠色包裝，好比會自動分解的環保素材或是少標籤等。「bonaqua怡漾」去年就以無標籤鹼性水打入瓶裝水市場，今年更領先業界將瓶身全面改成100％優質食品級再生酯粒（rPET），實踐「瓶到瓶」的永續循環。即起至7月25日，品牌也與日本超人氣插畫家NORITAKE合作推限量聯名包款。

「bonaqua怡漾」是應用rPET環保再生塑料的瓶裝水品牌，無標籤鹼性水除了原有的588毫升與888毫升兩種容量，新推出的1500毫升包裝也會使用食品級再生酯粒（rPET）。rPET材質係採用符合規範的再生食品級塑料製成，與原生寶特瓶相比，rPET在製程中可減少63％ 的碳排放量，而每支「bonaqua怡漾」都是由1到1.5支回收過後的寶特瓶製成，其無標籤的設計更可大幅減少回收時分離廢棄瓶罐與標籤的繁複程序，不僅讓資源循環最大化，也對環境更友善。可口可樂台灣分公司總經理陳正峰表示：「希望在2030年時，旗下產品包裝平均有50％的再生材質。」

響應國內外旅遊熱潮，「bonaqua 怡漾」也再度攜手日本人氣插畫家NORITAKE推出「作伙永續收納包」及「永續綠行拉桿包」，標誌性的人物搭配極簡風格設計；即日起至7月25日，凡購買「bonaqua 怡漾」無標籤鹼性水588毫升、888毫升任兩件或是1500毫升一件，簡訊編碼「BQ＋發票後8碼」回傳至83811，即可參加抽獎，便有機會獲得限量「bonaqua 怡漾」與NORITAKE聯名包款。